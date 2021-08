Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, ereignete sich gegen 10:35 Uhr ein Unfall an der Kreuzung Reuschelstraße / Alexanderstraße in 99510 Apolda. Eine Sattelzugmaschine mit bisher unbekanntem Kennzeichen befuhr die Ampelkreuzung, aus Richtung Adolf-Aber-Straße kommend, und wollte nach rechts in die Alexanderstraße einbiegen. Dabei kam das Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit der Fußgängerampel. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Es wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugenhinweise an die PI Apolda.

