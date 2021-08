Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.08.2021

Weimar (ots)

Graffiti

Im Rahmen der Sreifentätigkeit wurde am 06.08.2021 gegen 02:00 Uhr an einem Gebäude in der Steubenstraße ein frisches Graffiti festgestellt. Es handelt sich um einen blau-/ silber-/ schwarzfarbenen Schriftzug, in der Größe von 2 x 6 Metern. Hinweise liegen derzeit noch nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

