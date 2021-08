Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 05.08.2021 gegen 11:00 Uhr wurde die Verkäuferin vor einem Blumengeschäft in der Schützengasse durch eine unbekannte männliche und eine weibliche Person in ein Kundengespräch verwickelt. Die Verkäuferin erklärte etwas zu der Ware, nach der sie gefragt wurde und hatte dabei keine Sicht auf die Eingangstür. Ein dritter Täter betrat in dieser Zeit das Geschäft, begab sich zur Kasse, entwendete aus einer Geldbörse 500 Euro und verließ den Laden wieder. Daraufhin brachen die Frau und der Mann das Gespräch ab, rannten auf die gegenüberliegende Straßenseite und fuhren mit einem blauen Pkw Richtung Steubenstraße davon. Jetzt bemerkte die Verläuferin die offene Schublade und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

Männlicher Täter: Ca. 180 cm groß, schwarze Haare, relativ dick,weißes Shirt und dunkelblaue Hose.

Weibliche Täterin: Ca. 155 cm groß, lange blonde Haare mit Zopf,weißes bauchfreies T-Shirt, kurze Hose.

Zu der dritten Person gibt es derzeit keine Beschreibung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell