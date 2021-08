Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.08.2021

Weimar (ots)

Einbruch

Am 05.08.2021 wurde die Polizei Weimar über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weimar, Am Sportplatz informiert. Die Eigentümer hatten sich am 04.08.2021 gegen 23:30 Uhr zu Bett begeben. Am nächsten Morgen mussten sie feststellen, dass die Terrassentür und ein Kellerfenster aufgehebelt wurden. Im Wohnzimmer wurden die Schränke durchwühlt. Hier entnahmen der oder die Täter aus einer Mappe 3.500 Euro Bargeld. Aus einer Geldbörse wurden weitere 200 Euro entwendet. Anschließend verliessen die Täter das Haus über die Terrasse.Außer dem entwendeten Bargeld von 3.700 Euro entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

