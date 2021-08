Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht ID Jena vom 06.08.2021

Jena (ots)

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Donnerstagabend um 20:47 Uhr in der Saalbahnhofstraße in Jena kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Insgesamt drei Nutzer von E-Scootern wurden in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag beim Fahren unter Alkoholeinfluss festgestellt. Um 21:35 Uhr ergab der Test bei einem 23-jährigen in der Friedrich-Zucker-Straße in Jena einen Wert von 0,54 Promille. Um 02:50 Uhr ergab der Test bei einem 22-jährigen in der Westbahnhofstraße in Jena einen Wert von 1,84 Promille. Um 03:50 Uhr ergab der Test bei einem 22-jährigen in der Mühlenstraße in Jena einen Wert von 1,32 Promille. Alle drei wurden jeweils angezeigt und müssen mindestens mit einer Geldstrafe rechnen. Es bleibt festzuhalten, dass die gesetzlichen Promille-Grenzen auch bei der Nutzung von E-Scootern gelten.

Am Donnerstag zwischen 14:30 - 15:30 Uhr wurde ein in der Otto-Schott-Straße in Jena parkendes Motorrad durch unbekannte Täter beschädigt. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall, sodass davon ausgegangen wird, dass jemand die weiße Ducati mutwillig umgestoßen hat. Es entstanden mehrere Kratzer am Motorrad, die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell