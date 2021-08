Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda vom 06.08.2021

Jena (ots)

Verkehrskontrolle

In Apolda wollten Beamte am 05.08.2021 um 22.10 Uhr eine Verkehrskontrolle durchführen. Der Fahrer beschleunigte um sich einer Kontrolle zu entziehen. Am Glockenhofcenter hielt der Pkw und drei Männer flüchteten zu Fuß. Eine Person konnte gestellt werden. Sie war im Besitz von Drogen. Die anderen Personen konnten bekannt gemacht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

