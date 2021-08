Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 56-jährige Frau erschien am Mittwochvormittag bei der Polizei Saale Holzland und teilte den Diebstahl seiner Geldbörse mit. Zuvor war sie in einem Discounter in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda unterwegs, wo sie ihr Portemonnaie in der Handtasche aufbewahrte. Ein unbekannter Langfinger entwendete aus dieser die Geldbörse. Hinweise zum Täter gibt es derzeit nicht.

