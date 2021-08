Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versammlungslage am 07.08.2021 in Weimar - 3. Update

Weimar (ots)

Aufgrund des Polizeieinsatzes am Samstag, den 07.08.2021, in Weimar sind Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs und des Individualverkehrs im Stadtgebiet über einen längeren Zeitraum zu erwarten. Durchreisende und Weimarer Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, am Samstag von nicht zwingenden Besuchen der Stadt Weimar bzw. der Weimarer Innenstadt abzusehen.

Darüber hinaus sind auch Einschränkungen für Bahnreisende zu erwarten. Die Bundespolizei wird sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang der angemeldeten Versammlungen verstärkt Kontrollen durchführen.

Bahnreisende, welche keiner der angemeldeten Versammlungen zugehörig sind, werden gebeten sich am kommenden Samstag zum Erreichen ihrer geplanten Zugverbindungen früher als gewöhnlich am Bahnhof einzufinden. Durch polizeiliche Maßnahmen sind Teile der Wegeführung im und um den Bahnhof geändert. Die Leichtigkeit des bahnbezogenen Personenverkehrs soll dennoch bestmöglich gewährleistet werden.

Einen weiteren Schwerpunkt der bundespolizeilichen Maßnahmen wird dabei insbesondere die Einhaltung des Tragens der medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung gemäß den aktuellen bundesgesetzlichen sowie landesrechtlichen Verordnungen und den Beförderungsrichtlinien sowie der Hausordnung der Deutschen Bahn und sonstiger schienengebundener Transportdienstleister bilden.

Auf Grund der polizeilichen, einsatzbedingten Infrastruktur kommt es am Bahnhof zu einem eingeschränkten Angebot im Bereich der Parkplatzflächen. Entlang der Bahntrasse wird ab ca. 06 Uhr ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen. Die damit verbunden lärmbezogenen Beeinträchtigungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Gleichzeitig wird um Verständnis gebeten, sofern eine dynamische Lageentwicklung am Einsatztag einen längeren stationären Aufenthalt dieses Einsatzmittels über Weimar und Umgebung erforderlich macht

In den kommenden Tagen wird die Landespolizeiinspektion Jena weiter informieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell