Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Bahnschienen gelaufen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der Lokführer eines Güterzuges wählte Donnerstagmorgen den Notruf. Grund war eine männliche Person, welche auf Höhe der Ortslage Kleineutersdorf vor ihm lief, auf dem Gleisbett. An einem Bahnübergang entschied sich der 19-Jähriger dann doch die Bahnstrecke zu verlassen. Die eingesetzten Beamten stellten ihn dann im Stadtgebiet von Kahla fest. Zu seinen Beweggründen äußerte er sich nicht, jedoch wird seine Alkoholisierung von knapp 2 Promille einen nicht unerheblichen Anteil an seinem Verhalten gehabt haben. Die zur Unterstützung herbeigerufenen Kollegen der Bundespolizei nahmen sich dem Gleiswanderer an.

