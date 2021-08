Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder Katalysator entwendet

Jena (ots)

Eine Anwohnerin der Tieckstraße informierte kurz vor 01 Uhr am Donnerstagmorgen die Polizei. Sie beobachte gerade drei Personen, welche sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Diebe, mit einem Katalysator, jedoch in unbekannte Richtung. Ziel war abermals ein Pkw der Marke Opel. Auch die eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell