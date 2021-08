Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Roller ohne Versicherung festgestellt

Jena (ots)

Mittwochmittag stellte eine Streifenwagenbesatzung einen Elektroroller fest, welcher kein Versicherungskennzeichen aufwies. Daraufhin kontrollierte man den 18-jährigen Fahrer und konfrontierte ihn mit dem fehlenden Versicherungsschutz. Der augenscheinloch technisch versierte Heranwachsende gab in der Folge an die Software manipuliert zu haben. So konnte er die Höchstgeschwindigkeit seines Gefährtes von 25km/h auf 33 km/h steigern. Der E-Roller wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

