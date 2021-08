Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.08.2021

Weimar (ots)

Geschwindigkeitskontrolle

Am 04.08.2021 wurde in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Buttelstedt durchgeführt. Festgestellt wurden 15 Geschwindigkeitsverstöße, 1 x Nutzung des Mobiltefefons während der Fahrt und 2 x Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell