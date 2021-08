Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.08.2021

Weimar (ots)

4 x Trickbetrug (im Versuch)

Am 04.08.2021 zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es in Weimar(2 x) und in Blankenhain (2 x) zu Telefonanrufen, bei denen mitgeteilt wurde, dass der Sohn, die Enkelin oder auch der Neffe schwere Verkehrsunfälle mit getöteten Personen verursacht hätten und jetzt dringen für die Hinterlegung einer Kaution Geldbeträge zwischen 17.000 Euro bis 60.000 Euro bräuchten. Anrufer waren in 3 Fällen vermeintliche Polizeibeamte und in einem Fall eine weinende Enkelin. Zu Geldübergaben kam es glücklicherweise in keinem der Fälle. Es wurde die Polizei informiert und Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell