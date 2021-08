Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Enkeltrick

Jena (ots)

Eine 88jährige Frau sollte in Apolda um ihr Geld gebracht werden. Sie bekam am 04.08.2021 um 15.00 Uhr einen Anruf in dem man ihr eine Notlage vortäuschte, dass es einen Unfall gab und man nun Geld benötige. Die Seniorin ließ sich nicht beirren und meldete dies der Polizei.

