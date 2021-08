Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verpasste Einfahrt führt zu Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 57-jähriger Fahrer eines Transporters der Marke Peugeot befuhr die Bundesstraße 88 aus Camburg kommend in Richtung Dorndorf-Steudnitz. Auf Höhe des Steinbruchs hielt dieser an, da er nach links in die Einfahrt fahren wollte. Jedoch war der 57-jährige schon zu weit vorn, sodass er sein Fahrzeug zurücksetzte. Hierbei übersah er den dahinter befindlichen 51-jährigen Kradfaher, der aufgrund es Fahrmanövers zu Fall kam und sich leicht verletzte.

