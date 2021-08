Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Discounter beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagvormittag informierte ein Mitarbeiter eines Discounters in der Jenaer Straße in Eisenberg über ein Graffito. Er selbsternannte Künstler brachte auf die Fassade vier Buchstaben in silberner Farbe an. Hinweise zum Verursacher liegen aktuell nicht vor.

