Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

Jena (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte bei routinemäßigen Kontrolle einen aufgebrochenen Keller in einem Mehrfamilienhaus am Salvador-Allende-Platz mit. Die eingesetzten Beamten prüften den gesamten Kellerbereich ab und fanden noch weitere 9 aufgebrochene Kellerboxen. Wie der oder die Unbekannten Täter in den Kellerbereich gelangten und welche Beute diese machten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

