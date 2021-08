Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei wegen leichter Berührung

Jena (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagnachmittag in der Saalbahnhofstraße. Ein 47-jähriger Radfahrer touchierte im Vorbeifahren den Pkw eines 41-jährigen leicht mit der Ferse. Trotz dass keinerlei Beschädigungen am Fahrzeug sichtbar waren, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung beider Männer. Diese gipfelte dann in einem Faustschlag des 41-Jährigen. Hierbei verletzte sich der 47-jährige an der Lippe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell