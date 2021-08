Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.08.2021

Weimar (ots)

Geschwindigkeitskontrolle

Am 03.08.2021 wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Breitenstraße in Magdala durchgeführt.Bei insgesamt 518 gemessenen Fahrzeugen, gab es 61 Beanstandungen.59 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarngeld, 2 Fahrer ein Bußgeldverfahren.Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 60 bei erlaubten 30 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell