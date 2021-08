Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Der Fahrer eines Pkw Ford hatt sein Fahrzeug am 03.08.2021 gegen 15:30 Uhr in der Gutenbergstraße vor seiner Wohnung abgestellt. Ein Linienbus, welcher die Gutenbergstraße befuhr, bog in die Richard-Wagner-Straße ein. Dabei scherte das Heck des Busses aus und beschädigte den Pkw. Ob der Busfahrer die Kollision bemerkt hat, kann nicht gesagt werden,er fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

