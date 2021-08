Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.08.2021

Weimar (ots)

Trunkenheit

Am 03.08.2021 gegen 09:00 Uhr wurde in Bad Berka, Weimarische Straße, die Fahrerin eines Pkw Ford einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Es folgte eine Blutentnahme in der Zentralklinik, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

