Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Jena (ots)

Am 04.08.2021 gegen 1.05 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Niederreißen und Buttstädt zu einem Wildunfall mit einem Reh. Das Reh sprang der Fahrzeugführerin direkt in das Auto, so dass eine Kollision nicht verhindert werden konnte. Es entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Das Reh verendete am Unfallort.

