Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Jena (ots)

In der Görwitzstraße in Apolda kam es am 03.08.2021 um 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 46jährige Frau versuchte ihr Fahrzeug rückwärts einzuparken und stieß dabei ein anderes Fahrzeug an. Es kam zu einem geringen Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell