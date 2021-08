Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagvormittag meldete sich eine 80-jährige Frau bei der Polizei Saale Holzland und gab an, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Den Diebstahl bemerkte sie erst beim Bezahlvorgang in einem Discounter in der Stadtrodaer Heinrich-Heine-Straße. Eine entsprechende anzeige wurde gefertigt.

