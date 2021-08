Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst erwischt, dann ausgerastet

Jena (ots)

Zwei Ladendiebe konnten Montagnachmittag auf frischer Tat vom Detektiv eines Supermarktes in Isserstedt gestellt werden. Die beiden polnischen Staatsangehörigen (männlich 32 Jahre und weiblich 28 Jahre) wollten Elektronikartikel im Wert von knapp 70 Euro aus dem Markt verbringen, ohne die Summe an der Kasse zu bezahlen. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wurden die beiden Langfinger mit zu Polizei Jena genommen. Seitens der Staatsanwaltschaft erfolgten die Erhebung einer Sicherheitsleistung sowie die Auflage zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten. Im Anschluss wurden beide aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Anscheinend war der männliche Täter jedoch etwas ungehalten ob der strafprozessualen Maßnahmen. Dies veranlasste ihn in der Folge seinen Unmut an der Stadtverwaltung Jena zu begehen. Hier trat er gegen eine davor abgestellten Elektroroller sowie gegen die Briefkastenanlage, ohne diese zu beschädigen.

