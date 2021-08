Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kältemittel entwendet

Jena (ots)

Vermutlich in der Nacht vom Sonntag zum Montag ereignete sich ein Diebstahl von Kältemitteln in der Keßlerstraße. Der oder die unbekannten Täter überstiegen die Umzäunung des Geländes und entwendeten ca. 50 Gasflaschen mit Kältemittel. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Jede Gasflasche wiegt ca. 20 kg. Der Gesamtwert des Stehlguts wird aktuell mit knapp 1.500,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell