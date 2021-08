Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 02.08.2021 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Keller in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße. Hierbei entfernten sie die Verriegelung und das Schloß,betraten den Keller und entwendeten u.a. einen Saugroboter im Wert von 500 Euro sowie ein Fernsehgerät und einen Drucker. Anschließend verließen sie unerkannt das Haus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell