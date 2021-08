Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 02.08.2021 stellten zwei Arbeiter ihre Rücksäcke am Fuß eines Bauge-rüstes auf einer Baustelle in Weimar, Unterm Ettersberg ab und führten auf dem Gerüst ihre Arbeit aus. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 wurden die beiden Rucksäcke durch unbekannte Täter entwendet. In den Rucksäcken befanden sich diverse Werkzeuge, Schlüssel und eine Soundbox.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell