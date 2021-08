Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.08.2021

Weimar (ots)

Trunkenheit

Am 02.08.2021 gegen 22:45 Uhr bog ein Pkw-Fahrer verbotswidrig in die Schopenhauer Straße ein. Als der Fahrer merkte, dass ein ihm entgegen- kommender Funkstreifenwagen wendete, versuchte er diesem zu entkommen. Am Ende der Brennerstraße kam er nicht weiter und wendete. Hier sah er nun das Anhaltesignal der Beamten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell