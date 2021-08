Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Ein 8-jähriges Mädchen fuhr am 02.08.2021 gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Weimarischen Straße in Vippachedelhausen. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Am Thalborner Tore" in Richtung der Weimarischen Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr das Kind plötzlich auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Pkw. In der Folge stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht am Bein.

