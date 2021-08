Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Lappen aber dafür unter Drogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Beamte der Polizei Saale Holzland kontrollierten am Sonntagnachmittag in Eisenberg den Fahrer eines Pkw Toyota. Auf Nachfrage konnte der 34-jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Ein vor Ort in der Tannecker Straße durchgeführter Drogentest verlief positiv. Daraufhin wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Darüber hinaus konnten im Fahrzeug noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Als Ergebnis seiner unerlaubten Spritztour erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.

