Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kaugummiautomat angegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen, kurz nach 2 Uhr, meldet ein Zeuge zwei Personen, welche sich an einem Kaugummiautomaten in der Eisenberger Wiesenstraße zu schaffen machten. Kurz darauf vernahm der Zeuge einen Knall und sah Rauchschwaden. Bereits am Vortag war der Automat Ziel eines ähnlichen Angriffes. Mittels eines Selbstlaborates versuchten die unbekannten Täter den Automaten in Brand zu setzen. Die hinzugezogene Feuerwehr musste jedoch nicht eingreifen, da das Feuer schon aus war. In beiden Fällen wurde eine Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell