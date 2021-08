Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einfamilienhaus durchwühlt

Jena (ots)

Am Sonntagmittag teilte ein Zeuge einen Einbruch in ein Einfamilienhaus am Birnstiel mit. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus. Der vorherige Versuch über die Terrassentür in das Gebäudeinnere zu gelangen scheiterte. Im Objekt wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Anschluss konnte der Täter das Objekt unerkannt verlassen. Ob neben dem verursachten Sachschaden auch Gegenstände oder Barmittel entwendet wurden, ist bisher noch unklar. Die Tatzeit beläuft sich zwischen dem 30- Juli 2021 und dem 01. August 2021, gegen 11:00 Uhr. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Jena wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell