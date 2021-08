Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Hostel randaliert

Jena (ots)

In den späten Abendstunden wurden am Sonntag Beamte der Jenaer Polizei in die Lassallestraße gerufen. Ein Gast des Hostels hatte diverses Inventar beschädigt und darüber hinaus auch einen Feuerlöscher über zwei Etagen entleert. Bei der Klärung des Sachverhaltes reagierte der 24-Jährige recht ungehalten, sodass dieser mittels Handfesseln fixiert und anschließend in Gewahrsam genommen werden musste. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

