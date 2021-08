Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbruch

Stadtroda (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 27.07.2021 - 30.07.2021 in eine Garage im Amselweg in Stadtroda ein. Aus dieser wurde Werkzeug entwendet. Am 31.07.2021 wurde durch Anwohner des Amselwegs zudem ein Damen-E-Bike aufgefunden, welches im angrenzenden Wald abgelegt war. Dieses befindet sich bei der Polizei. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Sachverhalten vorliegt, wird derzeit geprüft.

Wer hat in beiden Fällen Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland (Tel. 036428 640).

