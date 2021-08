Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Verursacher flüchtet

Jena (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich in der Ortslage Isserstedt ein schwerer Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges befuhr die Großschwabhäuser Straße aus Richtung Globus kommend in Richtung Apolda und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er auf einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW auf, an welchem ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstnad. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeuges setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort.

Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen zum flüchtigen Unfallverursacher sowie zum genauen Unfallzeitpunkt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 zu melden. Hinweise werden natürlich auch über den Notruf der Polizei unter der 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

