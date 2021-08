Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf zur Körperverletzung

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es eine Party in einem Waldstück, südlich des Klinikum Weimars gegeben haben. Der 30-jährige spätere Geschädigte traf dort gegen 08:30 Uhr auf drei Personen, mit denen er in Streit geriet. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen diesen Personen, bei der zwei Beteiligte Verletzungen erlitten. Später erschien der 30-jährige auf der Polizeiinspektion Weimar, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können andersweitig sachdienliche Hinweise geben, dann melden Sie sich bitte Telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar. (Tel.: 03643 882 225)

