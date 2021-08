Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, 30.07.21, 06:00 Uhr bis Sonntag, 01.08.21, 07:30 Uhr

Apolda (ots)

Zusammenstoß 2-er E-Bikes - Radweg Wickerstedt - Eberstedt

Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhren eine Radfahrerin und ihr männlicher Begleiter mit ihren E-Bikes den Radweg von Wickerstedt kommend in Richtung Eberstedt. Wegen eines störenden Insekts waren beide abgelenkt, fuhren ineinander, kamen zu Fall und verletzten sich, sodass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden mussten.

Motocross ohne Zulassung gestoppt - Radweg Denstedt - Oßmannstedt

Am Samstag gegen 11:00 Uhr erfolgte die Feststellung eines 23-Jährigen aus Weimar, der mit seiner nicht ordnungsgemäß zugelassenen Motocross auf dem Radweg zwischen Denstedt und Oßmannstedt unterwegs war. Eine Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt. Der Mann durfte die Maschine etwa 5 km weit nach Hause schieben, was mehrfach polizeilich kontrolliert wurde.

nochmal Motocross ohne Kennzeichen - Kromsdorf, Stausee

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wurde ein Fahrer mittleren Alters mit einer nicht zugelassenen Motocross am Kromsdorfer Speicher erwischt. Darüber hinaus stand das aus einer Diebstahlshandlung stammende Kraftrad in Fahndung. Ein Abschleppdienst wurde mit der Sicherstellung beauftragt. Weil der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss stand, erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. In seinem Rucksack konnten mehrere Tabletten aufgefunden werden, die beschlagnahmt wurden.

Radfahrer mit gestohlenem E-Bike gestoppt - Apolda, Werner-Seelenbinder-Straße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 15:00 Uhr ergab die Überprüfung, dass das genutzte E-Bike im Jahr 2019 in Weimar gestohlen wurde. Die Beamten stellen das Pedelec sicher. Gegen den 36-jährigen Nutzer wird nun zumindest wegen Hehlerei ermittelt.

