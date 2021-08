Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

In der Lützendorfer Straße wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein 49-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser konnte keine gültige Fahrrlaubnis vorweisen. Der Skoda musste daher vor Ort bleiben und es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrelaubnis eingeleitet.

