Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunglück in der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar. Die 39-jährige fuhr hierbei mit ihrem Skoda in Richtung Schöndorf und musste hinter der Kreuzung mit der Carl-von-Ossietzky-Straße verkehrsbedingt warten. Der hinter ihr fahrende 22-jährige bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Roller auf den Pkw der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und der Rollerfahrer verletzte sich leicht.

