Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bananendiebe im Supermarkt

Jena (ots)

Am Freitagabend fielen den Mitarbeitern in einem Supermarkt in Weimar Nord zwei Personen auf, welche für den besagten Markt ein Hausverbot haben. Die beiden 51- und 56-jährigen Männer bedienten sich noch vor der Kasse an mehreren Bananen und aßen diese im Markt. Nun müssen sie mit einer Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs rechnen.

