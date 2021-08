Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Augen auf im Straßenverkehr

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag querte ein unachtsamer 14-Jähriger die Bonhoefferstraße mit seinem Fahrrad. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 38-jährige Opel-Fahrerin. In der Folge kam es zum Unfall. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde ins Klinikum in Weimar eingeliefert. Auto und Fahrrad wurden ebenfalls leicht beschädigt. Der Vater des 14-Jährigen wurde im Nachgang über den Unfall infomiert und verlegte zu seinem Sohn in das Klinikum. Dies war jedoch am Wochenende nicht der einzige Unfall mit einem Fahrradfahrer. Insgesamt 2 weitere Unfälle, bei denen sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte, mussten verzeichnet werden. In allen drei Fällen setzten die Fahrraffahrer selbst die Unfallursache. Fahrt bitte vorsichtig!

