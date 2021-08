Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Fahrraddieb

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Henßstraße ein hochwertiges Fahrrad im Wert von 1440 EUR entwendet. Der Dieb zerstörte hierfür einen Latte des Holzzauns, an die das Fahrrad angeschlossen war. Das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben und gegen den noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

