LPI-J: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Eisenberg (ots)

Bereits am 23.07.2021 zwischen 11:00 Uhr - 16:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in dem Gewerbegebiet in der Borgfeldtstraße in Eisenberg. Hier kollidierte ein Fahrzeug mit einem abgestellten Auflieger, beschädigte diesen und entfernte sich folgend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Auf Grund der Spuren vor Ort, muss der Schaden durch ein rotes Fahrzeug verursacht worden sein. Zudem konnten vor Ort Scherben einer Heckscheibe aufgefunden werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben? Wer hat im Nachgang ein rotes Fahrzeug mit defekter/fehlender Heckscheibe im Bereich Eisenberg gesehen?

Informationen bitte an die PI Saale-Holzland (Tel. 036428-640) oder die Polizeistation Eisenberg (036691-750).

