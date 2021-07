Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kundschaft bepöbelt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagabend war ein ungebetener Gast in einem Discounter in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Augenscheinlich alkoholisiert pöbelte dieser andere Kunden grundlos an. Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte der 40-Jährige damit, dass er den Mitarbeiter anspuckte und schlug. Kurz danach verließ der Störenfried die Örtlichkeit, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Durch sein ungebührendes Verhalten erwarten ihn nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell