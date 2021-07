Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersieht Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer war am Donnerstagnachmittag in der Karl-Liebknecht-Straße in Eisenberg unterwegs. Hierbei querte er die Lange Gasse, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Mitsubishi konnte den zusammenst0ß nicht mehr verhindern. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht.

