Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl vom Stadiongelände

Jena (ots)

Wie am Donnerstag ein Mitarbeiter des gerade im Umbau befindlichen Ernst-Abbe-Sportfeldes mitteilte, ereignete sich bereits vergangenes Woch3enende ein Diebstahl. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Funktionsgebäude und eigneten sich eine Geldkassette widerrechtlich an. In dieser befand sich ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

