Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Apolda (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Apolda stellten am 29.07.2021, gegen 23:45 Uhr in der August-Bebel-Straße in Apolda einen 35jährigen Mann fahrend in einem Pkw Opel fest und unterzogen diesen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Laut Aussage des Beschuldigten hatte die zugehörige Halterin des Fahrzeugs keine Kenntnis darüber, dass er ihr Fahrzeug bewegt. Er habe sich den Pkw einfach "vom Hof genommen". Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin erstmal sichergestellt.

