Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.07.2021

Weimar (ots)

Betrug

Am 28.07.2021 wurde ein 85-jähriger Bürger von einem unbekannten Herrn angesprochen, welcher sich als ehemaliger Lehrling vorstellte. Er verwickelte den Mann in ein Gespräch und begleitete ihn bis in seine Wohnung. Hier wurden durch den Täter 5 Jacken sowie eine Uhr (es handelt sich hierbei um minderwertige Ware) als Pfand hinterlegt, da er dringend Geld für einen Flug in die Schweiz bräuchte, die Sachen würde er dann wieder abholen. Gutgläubig übergab der ältere Herr dem Mann einen Umschlag mit 3.000 Euro und dieser verschwand.Durch die Tochter des Rentners wurde Anzeige erstattet.

