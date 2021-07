Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.07.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 29.07.2021 gegen 10:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot die B 7 aus Richtung Umpferstedt kommend in Richtung Weimar. Kurz vor dem Ortseingang Weimar überquerte plötzlich ein junger Rehbock die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Tier wurde getötet, am Pkw enstand Sach-schaden.

